Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его устранить. Об этом он рассказал в интервью репортеру ABC News Джонатану Карлу, о чем журналист написал в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

«Я достал его (верховного лидера Ирана Али Хаменеи. — “Ъ”), прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Ну, я достал его первым», — сообщил американский президент.

В другом телефонном разговоре с Джонатаном Карлом американский президент заявил, что атака на Иран была «настолько успешной, что уничтожила большинство кандидатов» на пост верховного лидера страны. «Это не будет кто-либо из тех, кого мы ожидали увидеть, потому что они все мертвы», — заявил Дональд Трамп.

В ноябре 2024 года правоохранители США завели уголовное дело в отношении предполагаемого агента Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Фархада Шакери и еще двух американцев. По данным ФБР, они планировали убить Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тогда отверг обвинения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля 28 февраля. Вместе с аятоллой погибли несколько его родственников — дочь, зять, внук и одна из невесток. Удар был нанесен по резиденции верховного лидера.