Чем известен Умар Джабраилов

Бывший член Совета федерации от Чечни, основатель ассоциации «Аванти» Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве. Подробности биографии бизнесмена и политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Умар Джабраилов на премьерном показе фильма «Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят» в кинотеатре «Пионер» (2010 год) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Умар Джабраилов на открытии Tatler Club в гостинице «Украина» (2010 год) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Умар Джабраилов на премьерном показе фильма «Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят» в кинотеатре «Пионер» (2010 год) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Умар Джабраилов на открытии Tatler Club в гостинице «Украина» (2010 год) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото

Джабраилов Умар Алиевич родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве. В 1977–1979 годах служил в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году окончил МГИМО. В 1986–1988 годах работал в МГИМО лаборантом, в 1989–1992 годах — представителем зарубежных компаний в Москве.

В 1992 году возглавил созданную им фирму «Данако». В 1994–1996 годах был первым заместителем гендиректора СП «Интурист-Радамер гостиница и деловой центр». В 1997 году стал президентом группы «Плаза» (Plaza), занимающейся управлением крупными объектами недвижимости в Москве, в частности отелем «Рэдиссон-Славянская» и торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд» на Манежной площади.

В сферу интересов господина Джабраилова входили разные области бизнеса — от модельного и рекламного до банковского и нефтяного. Ассоциация рекламных фирм «Тихая гавань» — дочерняя структура «Плазы» — специализировалась на наружной рекламе в Москве, ей принадлежало примерно 20% щитового пространства столицы.

В середине 1990-х упоминался в СМИ в связи с делом об убийстве американского предпринимателя Пола Тейтума, в начале 2000-х проходил свидетелем по делу об убийстве главы рекламной компании «Атор» (входила в ассоциацию «Тихая гавань») Владимира Каневского.

В 2000 году баллотировался на должность президента России, набрав на выборах 0,08% голосов избирателей. Избирательная кампания сопровождалась скандалом в связи с обвинением кандидата в фальсификации подписей.

В 2001 году вошел в число акционеров банка «О.В.К», созданного на основе другого банка — «СБС-Агро».

В 2004–2009 годах представлял в Совете федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2005 году при поддержке господина Джабраилова было создано общественное движение «Российское исламское наследие», призванное отстаивать права кавказских джамаатов (объединений мусульман). Вместе с тогдашним президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым возглавил попечительский совет движения. В 2006-м был отмечен Орденом Кадырова.

В 2009–2013 годах — советник помощника президента РФ Сергея Приходько по международным делам.

С 2014 года — заместитель председателя Российско-арабского делового совета. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В августе 2017 года устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы, находясь под воздействием наркотиков. Признан виновным в хулиганстве, оштрафован на 500 тыс. руб. и исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».

В апреле 2020 года, по сообщениям СМИ, господин Джабраилов попал в больницу после попытки самоубийства.

Занимал пост президента Российско-катарского делового совета. Был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком Российской академии художеств. Кандидат политических наук, тема диссертации — «Тенденции развития эффективного государства как актора современных международных отношений: на материалах внешней политики Российской Федерации».