Три альбома «Агаты Кристи» удалили с российских стримингов

С российских стриминговых платформ удалили три альбома уральской рок-группы «Агата Кристи». В настоящее время альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган» отсутствуют на площадках «Яндекс Музыка», «ВК Музыка» и «Звук».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил бывший участник группы Вадим Самойлов калужскому «Радио 40», в нескольких песнях «Агаты Кристи» ранее обнаружили пропаганду наркотиков. «Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Ну, это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся»,— сказал он.

В 2023 году песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы признали пропагандой наркотиков. Они были записаны в 90-х годах. При этом с 1 марта 2026 года за пропаганду наркотиков в интернете будет действовать уголовная ответственность.

Ранее цензуре подверглись песни свердловской рэп-группы АК-47 — некоторые строки, где упоминались наркотики, террористы и сотрудники полиции были вырезаны или перезаписаны. Перед этим песни группы тоже удалялись со стримингов и вернулись уже в отредактированном виде.

Ирина Пичурина