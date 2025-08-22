Витя АК прокомментировал цензурирование старых песен группы «АК-47»

Участник уральской рэп-группы «АК-47» Витя АК (Виталий Гостюхин) в своих соцсетях прокомментировал цензурирование старых песен группы. Ранее несколько песен группы были удалены со стриминговых сервисов и возвращены уже в измененном виде.

Цензуре подверглись песни «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш», «Кругом тонирован», «У щет мен». Часть текста, где упоминались наркотики, террористы и сотрудники полиции, была изменена, либо вырезана, поэтому песни были перезаписаны и выпущены на стримингах в новых версиях.

По словам Вити АК, песню «Тем, кто с нами» удалили с площадок, не разбираясь и не спрашивая тех, кто участвовал в записи. «В непростое время живем. Приходится делать забавные, цензурированные версии альбомов. Может, будет послабление по культуре и творчеству, и когда-то мы вернем оригинальные версии. Оригиналы в наших сердцах, умах, в наших жестких дисках — а так предлагаю поржать, что там как изменилось. А на концертах мы не в праве на вас влиять, какие версии вы будете подпевать»,— сказал рэпер.

Напомним, в начале августа песня «Тем, кто с нами» Гуфа, Ноггано и «АК-47» стала недоступна на «Яндекс.Музыке» по требованию Роскомнадзора, причины не сообщались. Она также исчезла с платформ Apple Music и Spotify, а клип был удален с YouTube-канала лейбла Gazgolder. Песня была записана в 2010 году и вошла в альбом «АК-47» «МегаPolice».

Ирина Пичурина