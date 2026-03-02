Глава фирмы по вывозу мусора в Новосибирске не смог оспорить приговор

Коллегия Новосибирского областного суда оставила в силе приговор Октябрьского райсуда, назначившего 3,5 года колонии и штраф в размере 300 тыс. руб. гендиректору фирмы «Транс-Логистик» Михаилу Юлднову. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Константин Бабенко.

По материалам дела, в период с мая 2019 года по октябрь 2022 года гендиректор ООО «Транс-Логистик» заключал договоры с муниципальными учреждениями на выполнение работ по сбору и вывозу отходов. В отчетных документах предприниматель завышал объем проделанных работ. Используя эту схему, подсчитали следователи, он похитил свыше 4,5 млн руб. бюджетных средств. Часть из них была легализована через финансовые операции.

Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Вину он не признал.

Илья Николаев