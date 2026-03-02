В Туве веден режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий введен на территории Республики Тыва. Он будут действовать до 19:00 по местному времени 2 марта, сообщает Среднесибирское УГМС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Исключение составил Монгун-Тайгинский район, где не действует режим «черного неба». По данным ГУ МЧС региона, в регионе установилась безветренная морозная погода. Днем 2 марта в регионе температура воздуха местами опустилась до -41 градуса.

4-5 марта столбик термометра опустится до -29… -34 градусов, местами — до -40 градусов. Возможен небольшой снег.

Александра Стрелкова