Экс-сотрудник «ВСК» Минобороны Горский погиб на СВО

Как стало известно «Ъ», экс-замглавы департамента строительства публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») Минобороны Сергей Горский погиб на СВО. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сергей Горский героически погиб в ходе участия в СВО», — сказал собеседник «Ъ».

На СВО бывший военный чиновник отправился в мае 2025 года. В этой связи Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по его уголовному делу. Он отправился служить стрелком — помощником гранатометчика штурмовой роты.

Ему вменяли получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч.1 ст. 285.4 УК РФ). Обвиняемый, по версии следствия, злоупотребил полномочиями при выполнении оборонзаказа и получил взятки в виде стройматериалов и услуг, которые были использованы для облагораживания его участка в Подмосковье.

Сам Сергей Горский, как ранее писал «Ъ», вину признал. Он был задержан в августе 2024 года вместе с начальником строительного управления по Западному военному округу Максимом Головковым и руководителем проекта строительного управления по ЗВО Дмитрием Сюртуковым.

Ранее работу ППК «ВСК» курировал арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» — «Оборонный престиж подорвали подмосковным участком».

