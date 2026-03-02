Десятки россиян задержаны по делу о сим-боксах и массовых телефонных атаках

Следственный комитет России (СКР) в сотрудничестве с ФСБ и МВД России задержал в Московском регионе участников преступной группировки, которая организовывала работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян. Об этом рассказала представитель следственного ведомства Светлана Петренко. По ее словам, целью злоумышленников являлось хищение денежных средств.

Всего были задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу сим-боксов. В ходе обысков они также изъяли более 2 тыс. сим-карт операторов сотовой связи, сим-боксы, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В СКР также рассказали, что голосовой трафик сим-бокса использовался для координации действий преступника, подорвавшего двух московских полицейских в конце декабря 2025 года. По данным ведомства, его администрировала девушка, которую позднее задержали на территории Новой Москвы. Как ранее писал «Ъ», преступник тогда находился под контролем мошенников, предположительно, действовавших в интересах сотрудников украинских спецслужб.

Представители СКР также добавили, что связанные с сим-боксами задержания прошли и в других регионах России. Во Владимирской области следствие предъявило обвинение 10 фигурантам дела о мошенничестве, которые при помощи сим-боксов обзванивали граждан для хищения их средств и рассылали ложные сообщения о минировании. Схожие задержания прошли в Республике Удмуртии, в Омской и Томской областях, Пермском крае и других регионах. ФСБ уточнила, что всего в 43 субъектах РФ были задержаны более 200 иностранцев и россиян.