«НЛ Континент» построит в Новосибирске комплекс для производства БАД

Торгово-производственная компания «НЛ Континент» (торговая марка NL International) расширяет производство биологически активных добавок в Новосибирске. 27 февраля 2026 года компания получила разрешение на реконструкцию складских помещений в Кировском районе под крупный производственно-складской комплекс площадью более 10,7 тыс. кв. м.

Согласно выданной разрешительной документации, срок действия документа на строительство составляет один год и три месяца. Проект подготовили в ООО «Проектная компания “Первый проектный союз”».

ООО «НЛ Континент» зарегистрировано в Новосибирске в феврале 2008 года, компания работает в сфере производства пищевых продуктов. Штат компании в феврале 2025 года составил 1,1 тыс. сотрудников. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 14,1 млрд руб., что почти на 50% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль также выросла на 11,5%, достигнув 1,7 млрд руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит Юлии Гольдорт (владеет 30%), Роману Товстику (30%), Дикей Цитриад ЛТД (Кипр, 25%) и Дарине Хохловой (15%).

Лолита Белова