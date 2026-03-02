Новосибирская область сократила госдолг за месяц на 10,74 млрд рублей

Объем госдолга Новосибирской области за период с 1 января по 1 февраля 2026 года снизился на 10,74 млрд руб. Данные приведены в материалах министерства финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, к 1 января размер госдолга достигал 122,64 млрд руб., к 1 февраля он сократился до 111,9 млрд руб. Из структуры госдолга следует, что в этот период были полностью погашены кредиты коммерческих банков на сумму 10,74 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее заместитель председателя правительства региона, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что в первый рабочий день 2026 года Новосибирская область погасила долги по кредитам коммерческих банков на 9,7 млрд руб.

Валерий Лавский