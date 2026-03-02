Две новые радиостанции запустят в Омске

В Омске запустят две новые радиостанции. Радио Sputnik получило право вещать на частоте 98,5 МГц, радио «Орфей» — на частоте 99,7 МГц. Соответствующее решение было принято на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, где определили победителей конкурса среди радиостанций, заявившихся на вещание в Омске, сообщили в Роскомнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Точные сроки запуска не раскрываются. В настоящее время в Омске работают 28 радиостанций.

Sputnik входит в состав международной медиагруппы «Россия сегодня». Радио вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Новосибирске и Красноярске, а также заграницей — в Армении, Аргентине, Бразилии, Киргизии, Ираке, Турции, Ливане, Сербии, Уругвае, Абхазии и Южной Осетии.

Радио «Орфей» принадлежит ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр», которое находится в ведении Минцифры России. Вещание радио «Орфей» охватывает 14 городов страны, включая столицу.

Александра Стрелкова