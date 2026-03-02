Карякина исключили из рейтинга FIDE через два дня после возвращения в него

Российский гроссмейстер Сергей Карякин исключен из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него. 28 февраля 36-летний Карякин занимал в этом рейтинге десятое место с 2750 очками.

Карякин отсутствовал в рейтинге с 2024 года. Согласно регламенту, шахматист исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Лидером остается норвежец Магнус Карлсен, в топ-3 рейтинга также входят американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана.

В ближайшие месяцы Спортивному арбитражному суду предстоит разбираться с апелляцией, которую направили в эту инстанцию несколько национальных шахматных федераций. Они требуют отменить принятое в декабре FIDE решение о существенном смягчении санкционного режима в отношении России. Оно вернуло полноценный статус отечественным юниорам и позволит участвовать в международных соревнованиях всем российским командам.

Подробности — в материале «Ъ» «Шахматные федерации зацепились за голосование».