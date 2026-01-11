Шахматные федерации зацепились за голосование

В ближайшие месяцы Спортивному арбитражному суду предстоит разбираться с апелляцией, которую направили в эту инстанцию несколько национальных шахматных федераций. Они требуют отменить принятое в декабре Международной шахматной федерацией (FIDE) решение о существенном смягчении санкционного режима в отношении России. Оно вернуло полноценный статус отечественным юниорам и позволит участвовать в международных соревнованиях всем российским командам. Апеллянты, однако, настаивают, что при его принятии были допущены «грубые» процедурные нарушения регламента FIDE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международная шахматная федерация опубликовала заявление, в котором подтвердила, что получила копию жалобы, поданной в Спортивный арбитражный суд (CAS) национальными федерациями Украины, Англии, Норвегии, Эстонии и Германии. В ней они требуют отменить принятое 14 декабря Генеральной ассамблеей FIDE решение о существенном смягчении санкционного режима в отношении России и Белоруссии. Головная шахматная структура пообещала рассмотреть апелляцию и «предоставить своевременный ответ в CAS». При этом FIDE отметила, что по-прежнему «уверена в своей юридической позиции».

Апелляция, о которой идет речь, появилась почти через месяц после состоявшегося 14 декабря в онлайн-режиме заседания Генеральной ассамблеи FIDE, посвященного «российскому вопросу». Его ход и итоги вышли крайне неординарными. На рассмотрение Генеральной ассамблеи было вынесено два предложения, касающихся трансформации санкционного режима. Одно внес Совет FIDE. Его предложение было основано на рекомендациях, обнародованных Международным олимпийским комитетом после декабрьского Олимпийского саммита. Они заключались в допуске российских и белорусских спортсменов на юношеские соревнования без каких-либо ограничений, то есть с правом использовать флаг, гимн и название страны.

Сама администрация FIDE, помимо этого, считала целесообразным санкционировать допуск к состязаниям всех без исключения российских команд. Автором второго проекта резолюции была Федерация шахмат России (ФШР).

Он предусматривал снятие всех санкций, иными словами, возвращение россиянам и белорусам полноценного статуса вне зависимости от возрастной категории с автоматическим допуском на равных со всеми остальными. До сих пор на такой радикальный шаг из крупных федераций, признанных МОК, решилась лишь Международная федерация дзюдо (IJF).

В случае с FIDE возникла довольно любопытная ситуация. Голосование прошло по обоим проектам — и оба получили поддержку делегатов Генеральной ассамблеи. За предложение ФШР был подан 61 голос (при 51 против), за предложение Совета FIDE — 69 голосов (при 40 против). В своем заявлении федерация признала, что ряд делегатов после завершения голосования «поднял вопрос» о «процедурном взаимодействии» двух, по сути, одобренных резолюций, а президент FIDE Аркадий Дворкович констатировал, что и та и другая «набрала необходимое большинство» и «выражает волю» Генеральной ассамблеи.

При этом немедленной имплементации подверглось все-таки более «компромиссное» предложение Совета FIDE. Благодаря ему на состоявшемся перед Новым годом в турецкой Анталье детском и юношеском мировом первенстве российские спортсмены смогли выступить со своим флагом. Кроме того, это решение означало, что вслед за уже вернувшейся на топовые состязания благодаря отдельному решению FIDE женской сборной России на них точно вернется и сборная мужская. Для нее ключевой из турниров 2026 года — Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в сентябре в Самарканде.

Но на самом деле после заседания казалось, что и принятие варианта с полной отменой санкций — дело ближайшего будущего. FIDE предупредила, что отложила его до «консультаций» с МОК, которые должны гарантировать «соответствие международным спортивным стандартам».

Между тем апеллянты, представляющие довольно заметные в шахматном сообществе страны, настаивают на том, что даже «компромиссный» вариант нелегитимен. Свой тезис они объясняют якобы допущенным «грубым» процедурным нарушением устава FIDE и ее «фундаментального принципа транспарентности». Под таким нарушением имеется в виду не неординарная история с двумя подряд голосованиями, на которую обратили внимание многие эксперты, а тот факт, что оба были тайными. Апеллянты же указывают, что устав FIDE предусматривает, что голосование по важнейшим вопросам должно быть открытым. Кроме того, Немецкая шахматная федерация отметила, что на заседании мог быть нарушен и принцип «нейтральности» менеджмента FIDE. Он выразился в распространении среди делегатов «независимого юридического мнения» в поддержку допуска российских команд. Немецкой стороне не понравилось то, что его автором является швейцарская юридическая фирма, по данным авторов жалобы, ранее уже представлявшая интересы Олимпийского комитета России.

Пять федераций-апеллянтов, сообщая о том, что инициировали процесс в CAS, призвали присоединиться к нему другие структуры, имеющие ту же точку зрения, что и они. Однако за шесть дней, прошедших после этого объявления, официально их никто не поддержал.

Алексей Доспехов