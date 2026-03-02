Учеников возвращают в школы Бодайбо после аварии на водоводе

Обучение в двух школах в городе Бодайбо, которые были отключены от коммунальных сетей после аварии на водоводе 30 января, возобновится 3 марта. Об этом говорится в сообщении правительства Иркутской области по итогам заседания оперативного штаба.

«Получены положительные заключения Роспотребнадзора, подтверждающие соответствие санитарным нормам воды в общеобразовательной школе №3 и в специальной коррекционной школе»,— пояснила пресс-служба правительства со ссылкой на мэра города Бодайбо и Бодайбинского района Евгения Юмашева.

По данным властей региона, к вечеру 1 марта к централизованному холодному водоснабжению в Бодайбо были подключены 80 жилых домов, «условия проживания восстановлены для 694 человек». После аварии 30 января сообщалось об отключении домов, в которых проживает в общей сложности более 1,3 тыс. человек. В конце февраля в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после аварии, был задержан мэр Бодайбо Алексей Ботвин.

Валерий Лавский