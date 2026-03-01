В КСИР заявили, что после иранских ударов 560 военных США погибли и получили ранения

В результате ударов Ирана по местам дислокации войск США на Ближнем Востоке погибли и получили ранения около 560 американских военных. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает Khabarpu.

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

«Американские военные базы в Бахрейне были атакованы двумя баллистическими ракетами. Также были неоднократно атакованы другие базы США в регионе, в результате чего погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

В КСИР также заявили, что после ракетного удара по одному из домов сотрудников ЦРУ в ОАЭ погибли шесть высокопоставленных сотрудников управления, сообщает иранское агентство Tasnim. Еще двое получили ранения.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что в ходе американской военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое военнослужащих вооруженных сил США, а еще пятеро получили серьезные ранения.

Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» в ответ на атаку Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Тегеран нанес удары по Израилю, а также по Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.