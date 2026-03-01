В Иране назначили нового главу КСИР
В Иране назначили нового командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает портал Khabar Foori. Им стал Ахмад Вахиди, который занимал пост заместителя главнокомандующего КСИР.
Фото: Morteza Nikoubazl / File Photo / Reuters
Ранее иранское агентство IRNA сообщило о гибели прежнего командующего Мохаммада Пакпура в ходе операции Израиля и США.
Ахмад Вахиди родился в 1958 году в Ширазе, имеет образование в области электроники, возглавляет Высший национальный университет обороны. В 2009 году он получил вотум доверия как министр обороны, в 2021 году — как министр внутренних дел в правительстве Сейеда Эбрахима Раиси.
Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся еще неделю. В ответ Иран нанес удары по Израилю и четырем государствам Персидского залива — Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.