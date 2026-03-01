В Иране назначили нового главу КСИР

В Иране назначили нового командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает портал Khabar Foori. Им стал Ахмад Вахиди, который занимал пост заместителя главнокомандующего КСИР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Morteza Nikoubazl / File Photo / Reuters Фото: Morteza Nikoubazl / File Photo / Reuters

Ранее иранское агентство IRNA сообщило о гибели прежнего командующего Мохаммада Пакпура в ходе операции Израиля и США.

Ахмад Вахиди родился в 1958 году в Ширазе, имеет образование в области электроники, возглавляет Высший национальный университет обороны. В 2009 году он получил вотум доверия как министр обороны, в 2021 году — как министр внутренних дел в правительстве Сейеда Эбрахима Раиси.

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся еще неделю. В ответ Иран нанес удары по Израилю и четырем государствам Персидского залива — Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.