Посол РФ в Норвегии: НАТО планирует морскую блокаду России

НАТО занимается «нагнетанием нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельностью», считает посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, альянс вынашивает планы частичной или полной морской блокады России.

Дипломат заверил, что Россия никому не угрожает и не заинтересована в конфронтации ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО. Однако российские власти «не оставят без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», отметил господин Корчунов.

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права... Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя»,— сказал посол в интервью газете «Известия».

С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии и вокруг нее из-за напряженности в сфере безопасности вокруг острова. МИД РФ настаивает, что присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе. Николай Корчунов говорил, что военные приготовления Дании, Норвегии и Швеции создают угрозу нацбезопасности России.