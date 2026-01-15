Захарова: присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе

Присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Присутствие Североатлантического блока, очевидно, является фактом дестабилизации военно-политической обстановки в регионе»,— заявила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, попытки Европы создать угрозу безопасности для РФ за счет милитаризации Арктики будут иметь для нее самые серьезные последствия.

Госпожа Захарова считает, что дискуссии НАТО по поводу запуска новой операции «Арктическая стойкость» являются провокацией западных стран. Как отметила дипломат, усилиями альянса некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.

С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии и вокруг нее из-за напряженности в сфере безопасности вокруг острова. Мера предполагает тесное сотрудничество со странами-участницами НАТО. Цель мероприятий — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие альянса на территории Арктики.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно возглавить процесс получения Гренландии для создания оборонного проекта «Золотой купол». По словам господина Трампа, если США не завладеют островом, он достанется России или Китаю.