Посол Корчунов: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

Посол России в Норвегии Николай Корчунов считает, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", расставляя повсюду своих "часовых" и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права»,— сказал дипломат «РИА Новости».

По словам Николая Корчунова, военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают угрозу национальной безопасности России. Как добавил посол, подобные действия могут вынудить Москву принять ответные меры военно-технического характера.