В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали три человека

При атаке беспилотников в Новороссийске пострадали две женщины и мужчина, находившиеся в одном из частных домов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии не приводятся. После снятия угрозы атаки БПЛА в Новороссийске возобновили движение общественного транспорта, заявил глава города Андрей Кравченко.

Во время ночной атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены 11 жилых домов. Шесть из них — многоквартирные, пять — частные. В двух домах произошли возгорания. В городе развернули два пункта временного размещения. По данным Минобороны РФ, над регионом уничтожено в общей сложности 66 беспилотников.