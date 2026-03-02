В Новороссийске обломки БПЛА повредили больше десяти жилых домов

Во время налета БПЛА на Новороссийск за ночь были повреждены 11 жилых домов. Шесть из них — многоквартирные, пять — частные, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В зданиях повреждены окна и крыши. Обломки БПЛА попали в квартиру в одном из зданий — пострадал один человек.

В двух домах произошли возгорания — огонь тушат работники МЧС.

В городе развернули два пункта временного размещения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. В один из них направили жильцов частных домовладений.