Владелец Коченевского НПЗ намерен инициировать банкротство компании

Директор ООО «ВПК-ойл», которое управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области — Коченевским НПЗ, Евгений Беленецкий намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

Согласно сообщению, кредиторами предприятия являются 12 компаний, в том числе ПАО «Московский кредитный банк», ООО «Евротэк», ООО «Рустэк», ООО «РТК», ООО «Урал логистика» и др. О намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «ВПК-ойл» в феврале 2026 года также заявили его кредиторы — ООО «Гуру» и ПАО «Московский кредитный банк».

Коченевский НПЗ — единственный в Новосибирской области нефтеперерабатывающий завод, его мощность — 1 млн т нефти в год. НПЗ выпускает дизельное топливо класса 5, стабильный газовый бензин, вязкие дорожные и кровельные нефтяные битумы. Компания поставляет продукцию в Алтайский и Приморский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области.

«ВПК-ойл» с февраля 2022 года принадлежит АО «Холдинговая компания “Эволюция”» (Москва). По данным Rusprofile, в 2024 году ООО получило выручку 33,39 млрд руб., убыток составил 1,56 млрд руб.

Лолита Белова