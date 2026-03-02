Экс-полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», казанского «Рубина», московского «Динамо», «Сочи» и «Ростова» Кристиан Нобоа завершил карьеру, сообщает «Матч ТВ». Эквадорский футболист заявил, что занял пост генерального директора родного клуба «Эмелек».

Господин Нобоа после отъезда из России выступал за «Эмелек» до декабря 2024 года. В составе «Зенита» эквадорец числился с 2017 по 2019 год, вместе с сине-бело-голубыми хавбек выигрывал чемпионат страны.

Наибольшую известность футболисту принесли выступления за «Рубин» при Курбане Бердыеве с 2007 по 2011 год. Именно Нобоа, который играл вместе с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком, помог казанцам выиграть два чемпионата России и обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов.

Андрей Маркелов