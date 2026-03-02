В Кузбассе экс-сотруднику Ростехнадзора дали условный срок за взятку

К 4,5 года условно и штрафу в размере свыше 1 млн руб. (15-кратный размер суммы взятки) суд приговорил бывшего замначальника Кемеровского территориального отдела горного надзора Сибирского управления Ростехнадзора по делу о взятке. Об этом рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета.

По информации прокуратуры региона, в мае 2024 года замначальника отдела принимал участие в плановой проверке одной из обогатительных фабрик. Проверяющий скрыл часть выявленных грубых нарушений и заменил положенный по закону крупный административный штраф на предупреждение. За создание организации незаконных преференций он получил от ее представителей автоприцеп стоимостью 73 тыс. руб. и зарегистрировал его на свое имя.

Факты коррупции выявили оперативники УФСБ России по Кемеровской области. По материалам ведомства следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Илья Николаев