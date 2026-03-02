Российских дипломатов вывезли из Израиля через Египет

Из Шарм-эш-Шейха в Москву вылетел спецборт, на котором находятся российские дипломаты, служащие в Израиле. В самолете также находятся члены их семей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Всего Ил-76 доставит в Россию 84 человек, уточнили в МЧС. Дипломатические работники добрались до Египта через наземные пункты пропуска, добавили в ведомстве.

Воздушное пространство Израиля закрыто с начала эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Посольство РФ в Израиле призывало россиян призывало эвакуироваться через наземные переходы в Иорданию и Египет.

О конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».