Индекс промпроизводства в Алтайском крае в январе составил 97,3%

Промышленность Алтайского края продолжила сокращение в первый месяц 2026 года. Это следует из сообщения Алтайстата.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе индекс промышленного производства в регионе составил 97,3%. В обрабатывающем секторе производство сократилось на 3,4%, в добыче полезных ископаемых — более чем вдвое, на 51,5%.

В январе 2025 года индекс промпроизводства в Алтайском крае был зафиксирован на отметке 100,6%. По итогам всего прошлого года — 97,8%.

Как писал «Ъ», в январе 2026 года в годовом выражении промпроизводство в России (впервые с января 2025 года, когда спад был результатом високосного 2024 года) снизилось на 0,8% после резкого подскока в декабре 2025 года (на 3,7%).

Валерий Лавский