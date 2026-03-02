В Новосибирске осудят группу автоподставщиков за махинации на 4,5 млн рублей

Ленинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с автострахованием на 4,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с декабря 2021-го по 27 марта 2025 года фигуранты дела инсценировали не менее 12 ДТП на территории Новосибирска и Новосибирской области. Злоумышленники заполняли бланки извещений об аварии, указывая в них ложные данные о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая.

Документы аферисты направляли в страховые компании, затем средства поступали на счет одного из членов преступной группы. Свою вину новосибирцы признали частично, на их имущество наложен арест на общую сумму 2,4 млн руб.

Александра Стрелкова