В Новосибирске осудят группу автоподставщиков за махинации на 4,5 млн рублей
Ленинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с автострахованием на 4,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, с декабря 2021-го по 27 марта 2025 года фигуранты дела инсценировали не менее 12 ДТП на территории Новосибирска и Новосибирской области. Злоумышленники заполняли бланки извещений об аварии, указывая в них ложные данные о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая.
Документы аферисты направляли в страховые компании, затем средства поступали на счет одного из членов преступной группы. Свою вину новосибирцы признали частично, на их имущество наложен арест на общую сумму 2,4 млн руб.