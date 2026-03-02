Даниил Медведев назвал турнир в Дубае одним из лучших по качеству игры

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что на турнире ATP в Дубае показал свой лучший теннис. В разговоре с «Ъ» он отметил, что быстрые корты традиционно помогают ему быстрее набрать форму и демонстрировать высокий уровень игры.

Медведев отметил, что по ходу турнира уверенно подавал и во многих матчах побеждал достаточно легко, что отражалось и в счете. Он напомнил, что похожая ситуация уже была в январе на турнире в Брисбене, где он также сумел завоевать титул.

Победителем турнира категории ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $3,3 млн Медведев стал после того, как его соперник по финалу, нидерландец Таллон Грикспор, снялся из-за травмы до начала матча. Для россиянина этот титул стал 23-м в карьере.

