Даниил Медведев не может вылететь из Дубая из-за закрытого неба над ОАЭ

Российский теннисист Даниил Медведев пока не может покинуть ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства после начала военной операции США и Израиля против Ирана. По словам спортсмена, в самом городе ситуация остается спокойной, хотя периодически появляется информация о закрытии аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rula Rouhana / Reuters Фото: Rula Rouhana / Reuters

Медведев должен отправиться в США на турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. Накануне россиянин стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $3,3 млн, завоевав 23-й титул в карьере. По словам Медведева, он провел «отличный турнир» и показал свой лучший теннис, особенно уверенно чувствуя себя на быстрых кортах.

Подробнее — в интервью «Ъ».