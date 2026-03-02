Франция опровергла участие авианосца «Шарль де Голль» в конфликте на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Франции опровергло информацию о том, что ВМС республики отправили свой единственный авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщил телеканал BFM. Также информацию опровергли несколько французских чиновников в разговоре с Politico.

Тем не менее, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика усилит свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Заявление последовало после того, как Иран поразил французскую военно-морскую базу в регионе.

Власти Франции, наряду с Германией и Великобританией, заявили, что будут сотрудничать с США и другими странами для «защиты своих интересов и интересов союзников в регионе». В совместном заявлении стран указано, что они готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки».