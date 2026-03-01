Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье

Франция направила свой единственный авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle, R91) с ударной группой на борту в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV без ссылки на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Сейчас авианосец находится в Балтийском море. С января он задействован в операции «Орион» — высокоинтенсивных учениях, которые имитируют крупномасштабную войну, сообщает Ouest France.

В сообщении BFM TV отмечается, что авианосец «Шарль де Голль» прервал миссию в Балтийском море и направился в Восточное Средиземноморье, чтобы присоединиться к проводимым там операциям. К каким именно, не уточняется.

Как сообщили AFP во французского ассоциации судовладельцев Armateurs de France, в Персидском заливе застряли 60 судов, которые ходят под французским флагом или принадлежат французским компаниям. Эти суда прошли Ормузский пролив, а после получили от ВМС Франции «указание укрыться».

Судоходство через Ормузский пролив затруднено из-за действий иранского Корпуса стражей Исламской революции. Они блокировали пролив после того, как 28 февраля США и Израиль объявили военную операцию по смене власти в Иране и начали наносить массированные удары по всей территории страны.

