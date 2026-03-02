Четвертьфинал с участием хоккейного «Кузбасса» прерван из-за состояния льда

Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф российской Суперлиги по хоккею с мячом между кемеровским «Кузбассом» и нижегородским «Стартом» был отменен. Причиной стала теплая погода, установившаяся в Поволжье.

Игра должна была состояться 1 марта. «Матч не состоялся в связи с неудовлетворительным состоянием ледового покрытия хоккейного поля, представляющего опасность для здоровья участников матча»,— говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России. В этот день температура воздуха в Нижнем Новгороде поднялась до плюс двух градусов.

По данным «Кузбасса», судьба встречи находится на рассмотрении дирекции по организации и проведению соревнований. Как писал «Ъ-Сибирь», в серии до трех побед кемеровчане ведут 2:0 (10:1, 7:3).

Другой сибирский клуб — красноярский «Енисей» — выбыл из плей-офф, проиграв и третий матч московскому «Динамо». На этот раз — на своем поле со счетом 6:10.

Валерий Лавский