Трамп не пообещал защищать иранцев, которые пойдут свергать власть

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, каким образом его администрация защищать иранский народ, который призывает к свержению власти в стране. Также он не уточнил, будет ли вообще Белый дом этим заниматься.

«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график»,— заявил господин Трамп в интервью The New York Times.

После того, США и Израиль нанесли удары по территории Ирана, которые привели к гибели аятоллы Али Хаменеи, господин Трамп обратился к иранскому народу с призывом свергнуть иранское правительство. Он называл это единственным шансом для граждан страны взять власть в свои руки.

