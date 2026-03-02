БПЛА повредили четыре жилых дома в Новороссийске

В Новороссийске из-за атаки беспилотников повреждены четыре жилых дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Обломки одного из БПЛА попали в квартиру — пострадал один человек.

Состояние раненого оценивается как не тяжелое, уточнили в оперштабе. Его увезли в больницу. По всем адресам, где зафиксированы падения фрагментов БПЛА, работают оперативные и специальные службы, добавили в ведомстве.

Краснодарский край ночью был атакован БПЛА. В селе Волконка в Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, фрагменты другого беспилотника упали в пригороде Краснодара. В Новороссийске также был поврежден другой жилой дом — обломки дрона повредили кровлю многоэтажного дома, сообщал мэр Андрей Кравченко.