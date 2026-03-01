Где узко, там и рвется

Из-за очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке торговля через Ормузский пролив фактически приостановлена. Вместе с тем пока неясно — это официальное решение Тегерана или предупредительные меры не желающих рисковать поставщиков. Пока аналитики предполагают, что при любом сценарии в краткосрочной перспективе подорожают фрахт и страхование. Полная же блокировка пролива означает ограничение экспорта нефти для самого Тегерана и вынужденную перестройку сразу многих цепочек поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранское побережье и остров Кешм в Ормузском проливе

Фото: Stringer / File Photo / Reuters Иранское побережье и остров Кешм в Ормузском проливе

В ответ на военную операцию Израиля и США Иран в очередной раз грозится закрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским. О блокировке стратегически важного коридора для торговых судов уже сообщил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высший совещательный орган Ирана) Мохсен Резаи. На то, что в этот раз угроза действительно реализована, указывают и данные системы отслеживания судов. Вместе с тем приостановка движения может быть связана с растущими рисками — некоторые СМИ, в том числе Financial Times, со ссылкой на источники пишут о том, что сейчас пролив закрыт только для военных.

Пострадавшими при любом из сценариев окажутся многие поставщики энергоносителей, напоминают аналитики: через пролив поставляется 30% всего объема СПГ и около 20% — нефти и нефтепродуктов.

Даже если коридор не будет заблокирован иранскими властями, цены на фрахт и страхование заметно вырастут. На этой неделе на новостях об угрозе войны США и Ирана стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC (большие нефтевозы, которые вмещают до 2 млн баррелей) с Ближнего Востока в Китай подскочила до максимума за шесть лет, превысив $170 тыс. в сутки.

Полный запрет на движение торговых судов обернется серьезными убытками как минимум для Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которым предстоит перестраивать цепочки поставок. Бесперебойное движение через коридор принципиально важно и для самого Ирана: при блокировке и военных действиях, которые за ней последуют, экспорт из Тегерана может быть также ограничен. Такое развитие событий повлечет за собой в том числе приостановку экспорта в Китай, на который приходится более 75% всех поставок нефти из страны. Для России же это возможность нарастить отгрузки в КНР. Впрочем, пока сложно сказать, устроит ли такая замена сам Пекин: ограничение закупок нефти из РФ — одно из условий торговой сделки с США.

Отметим, в последние годы иранские власти угрожали блокировкой Ормуза регулярно, однако до сих пор не закрывали пролив полностью именно из-за рисков для самого Ирана. По той же причине нынешняя приостановка не продлится долго, считают аналитики.

Кристина Боровикова