Британия привлечет украинских экспертов для защиты союзников от иранских дронов

Великобритания поможет своим союзникам на Ближнем Востоке защищаться от ракетных и беспилотных ударов Ирана, заявил премьер-министр Кир Стармер. Королевство привлечет своих и украинских военных экспертов, чтобы помочь партнерам сбивать атакующие их иранские БПЛА.

«Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не присоединимся к наступательным действиям сейчас. Но Иран проводит стратегию "выжженной земли". Поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и наших людей в регионе»,— заявил господин Стармер. Видеообращение выложено на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Стармер также заявил, что разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану. Целью американских атак станут места хранения ракет и пусковые установи, заявил премьер.

Под удары Ирана с начала военной операции США и Израиля попадают Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. На их территории находятся американские военные базы.