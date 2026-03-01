Мэр Режа заявил о необходимости строительства студенческого кампуса в городе

Возведение кампуса среднетехнического профессионального образования (СПО) в Реже позволило бы привлечь в город молодежь из других муниципалитетов Свердловской области и закрыть потребность местных предприятий в квалифицированных кадрах, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. «Это подтолкнет власти соседних округов включиться в здоровую конкуренцию за трудовые ресурсы и позволит оживить территории»,— пояснил он.

Господин Чепчугов добавил, что администрация Режа намерена предоставлять компаниям участки для возведения жилья для сотрудников. Он добавил, что в мэрии уже рассматривают площадки под жилье для работников Липовской водолечебницы и ряда предприятий. «Задача предложить выпускникам школ альтернативу переезда в Екатеринбург, где они станут только лишь "одними из". В Реже, в свою очередь, они смогут занять гарантированную профессиональную нишу, получать высокую зарплату, иметь перспективы роста и вместо пожизненной оплаты ипотеки или съема получить жилье от предприятий»,— заверил градоначальник.

К наиболее крупным предприятиям Режевского района относятся компании «Сафьяновская медь», «Режевской кабельный завод», «Режевской хлебокомбинат» и другие. По данным администрации города, общий оборот организаций (без субъектов МСП) возрос с 21,9 млрд руб. в 2023 году до 24,5 млрд руб. в 2024.

Евгений Чепчугов вступил в должность главы Режа в ноябре 2025 года после четырех попыток депутатов местной думы собрать кворум для рассмотрения вопроса об избрании мэра. Позже градоначальник заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и призвал объединить усилия над городскими проектами по увеличению турпотока в пять раз, привлечению специалистов и созданию эффективной системы теплоснабжения.

Подробнее о видении развития Режа — в интервью Евгения Чепчугова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев