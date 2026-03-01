В Сочи и Сириусе вечером 1 марта сохраняется беспилотная опасность
В Сочи и Сириусе сохраняется беспилотная опасность, работают средства ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Глава города напомнил жителям и гостям о важности оставаться в укрытиях и следить за официальной информацией.
«Любые посторонние шумы, которые создает пиротехника, мешают военным поражать цели. Будьте сознательными», — напомнил мэр.
По данным Минобороны, системы ПВО вечером 1 марта с 17:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями шести регионов России.
Больше всего БПЛА — 27 единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Еще восемь дронов перехватили над Белгородчиной, пять — над территорией Крыма.
Над Азовского моря уничтожили три украинских дрона. По два беспилотника сбили над территориями Краснодарского и Курского регионов.