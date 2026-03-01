Минобороны: 27 дронов уничтожено над Черным морем, два — над Кубанью

Российские системы противовоздушной обороны за три часа, с 17:00 до 20:00, перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями шести регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше всего беспилотников — 27 единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Еще восемь дронов перехватили над Белгородской областью, пять — над Республикой Крым.

Над акваторией Азовского моря уничтожили три украинских БПЛА. По два беспилотника сбили над территориями Краснодарского и Курского регионов. Один дрон перехватили над Брянской областью.

Сегодня в черноморских городах Кубани в течение всего дня отражают атаку украинских беспилотников. В настоящий момент сирены об угрозе атаки БПЛА звучат в Геленджике, в Сочи идет отражение налета беспилотных летательных аппаратов, в Новороссийске власти призывают жителей соблюдать меры безопасности в связи с возможной атакой безэкипажных катеров.

Наталья Решетняк