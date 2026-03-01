«Ахмат» в силе

Надежды ЦСКА в первом после зимнего перерыва туре чемпионата России удержаться вплотную за топ-тройкой разбились о грозненский «Ахмат». В воскресенье, 1 марта, армейцы уступили, кажется, очень хорошо подготовившемуся к рестарту сезона сопернику в гостях — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Ахмат» - ЦСКА

Фото: ФК «Ахмат» Матч между командами «Ахмат» - ЦСКА

Фото: ФК «Ахмат»

Переформатированный зимним перерывом ЦСКА, в грозненском варианте основы которого обнаружились все приглашенные ради погони за медалями новички — и Лусиано Гонду, и Матеус Рейс, и Дмитрий Баринов, и Данила Козлов, а еще не нюхавший пороху 18-летний Кирилл Данилов, выглядел, конечно, как-то подозрительно, не так, как осенью. И точно не так, как должна выглядеть команда, нацелившаяся на что-то очень высокое.

Армейцы пропустили сразу же. Данилов вынес мяч из штрафной после подачи углового, но прямо на Максима Самородова, которого никто не накрыл.

А потом тот же юнец очутился на траектории удара Самородова, и несчастливый рикошет от него огорошил голкипера Игоря Акинфеева.

Дальнейшие события не позволяли, однако, признать гол случайным. Наоборот, они как бы постфактум подтверждали его справедливость.

ЦСКА играл сумбурно, терял мяч — иногда на ровном месте, когда кто-то из игроков вдруг поскальзывался и падал на грозненском газоне.

Баринов, которого брали из «Локомотива», надо полагать, чтобы добавить цепкости и надежности, покупался на дриблинг Лечи Садулаева. В тылу не так уж редко возникала обстановка пожароопасная, требующая работ авральных.

И Гонду, по профилю скорее свободный художник, вынужден был, отходя назад, во весь опор гнаться за мячом, чтобы не дать ему уйти за лицевую линию. А то опасных угловых у «Ахмата» и так набралось достаточно. Правда, тот же Гонду после этого своего маленького трудового подвига неплохо убежал в контратаку. Но это-то как раз был эпизод совершенно нехарактерный.

19-й тур «Оренбург»—«Акрон» 2:0 Савельев, 34; Эмирджан Гюрлюк, 71 (пен.) «Краснодар»—«Ростов» 2:1 Сперцян, 8 (пен.); Кривцов, 73 — Миронов, 45+3 (пен.). Удаления: Чистяков, 51 (2 ж. к.); Вахания (оба — «Ростов»), 90+6 (ф. п. н.) «Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 2:1 Воробьев, 15; Фассон, 72 — Олусегун, 69 (пен.). Удаление: Руденко («Локомотив»), 44 (2 ж. к.) «Динамо» (Мх)—«Рубин» 2:1 Агаларов, 25 (пен.); Мастури, 90 (пен.) — Шабанхаджай, 35 «Динамо» (М)—«Крылья Советов» 4:0 Тюкавин, 15; Нгамалё, 26 (пен.); Миранчук, 34; Гладышев, 72 «Ахмат»—ЦСКА 1:0 Самородов, 4 Турнирная таблица И В Н П М O 1. «Краснодар» 19 13 4 2 39:13 43 2. «Зенит» 19 12 6 1 35:12 42 3. «Локомотив» 19 11 7 1 41:24 40 4. ЦСКА 19 11 3 5 30:18 36 5. «Балтика» 19 9 8 2 24:8 35 6. «Спартак» 18 8 5 5 26:23 29 7. «Ахмат» 19 7 4 8 23:25 25 8. «Динамо» (М) 19 6 6 7 31:26 24 9. «Рубин» 19 6 5 8 17:24 23 10. «Акрон» 19 5 6 8 22:28 21 11. «Ростов» 19 5 6 8 16:22 21 12. «Динамо» (Мх) 19 4 6 9 10:22 18 13. «Крылья Советов» 19 4 5 10 20:37 17 14. «Оренбург» 19 3 6 10 19:29 15 15. «Нижний Новгород» 19 4 2 13 13:30 14 16. «Сочи» 18 2 3 13 16:41 9 Матч «Сочи»—«Спартак» перенесен на 2 марта.

В общем и целом «Ахмат», середняк чемпионата, смотрелся гораздо лучше — четкий, способный на тонкие решения вроде хитрого и мягкого паса Эгаша Касинтуры на Сергея Пряхина, у которого мяч с ноги в последний момент снял Данилов, или резкого выпада с неточным ударом в открытый дальний угол Самородова.

По-настоящему неприятные мгновения за весь первый тайм «Ахмат» пережил, лишь когда включилась VAR. Она разглядела, что мяч после отскока от спины Рейса угодил в руку Пряхина. Арбитр Сергей Карасев, впрочем, поступил, кажется, исключительно мудро, отказавшись признавать такой шальной отскок поводом назначить пенальти.

После перерыва стало еще интереснее.

Острота наконец появилась и в игре ЦСКА. Его угловой вылился в прыжок Жуана Виктора, пробившего головой,— мяч врезался в перекладину. «Ахмат» больно укусил в ответ.

Акинфеев, выручая партнеров, совершил нечто героическое — отбил два подряд убойных удара. Через некоторое время мяч влетел в сетку армейских ворот. Но их взятие грозненцы толком не отпраздновали, быстро осознав, что гол все равно отменят из-за отнюдь не пассивного офсайда у Усмана Ндонга, перекрывшего обзор Акинфееву.

ЦСКА в концовке старался, но старания в результат не трансформировались, а поражение отодвинуло армейцев от топ-тройки, которую по-прежнему составляют «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». От замыкающих ее железнодорожников они теперь отстают на четыре очка.

Этот матч оказался одним из двух сыгранных в воскресенье в 19-м туре наряду с тем, в котором застрявшее осенью в середине таблицы московское «Динамо» в разминочном режиме — 4:0 — разделалось с застрявшими в подвале «Крыльями Советов». Хотя вообще-то игр должно было быть три.

Но дебют в роли наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в этот день так и не состоялся. У спартаковцев, слегка отставших от группы лидеров, на 1 марта был назначен гостевой матч против аутсайдера чемпионата «Сочи».

Зрители уже собрались около стадиона, когда стало известно, что его начало сдвинули на час вперед. А вскоре Российская премьер-лига сообщила о его «переносе на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности». Другой датой стало 2 марта.

Этот режим до футбола уже успел навредить хоккею. Впервые из-за него прервали — уже после стартового периода — матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором 23 февраля «Сочи» принимал ЦСКА. Лига приняла решение доиграть его 11 марта, но — в Москве.

Похожая история чуть было не приключилась с начавшейся в первый день весны игрой «Сочи» против «Торпедо». В середине заключительного периода в связи с угрозой атаки БПЛА она была остановлена, а болельщиков отправили в укрытие в технической зоне. Однако спустя два часа матч, завершившийся победой сочинцев — 5:1, все-таки возобновили.

Алексей Доспехов