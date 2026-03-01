В Реже планируют создать кластер для увеличения турпотока в пять раз

Создание туристско-рекреационного кластера в Реже (Свердловская область) увеличит ежегодный туристический поток в город с 20 тыс. до 100 тыс. человек «за несколько лет» с момента реализации проекта, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. По его словам, рост произойдет за счет развития Липовского геологического парка, Липовской водолечебницы и курорта «Баден-Баден Реж». «И все это на территории с хорошим историческим багажом в виде родины горщика Данилы Зверева — прообраза Данилы-мастера из бажовских "Уральских сказов". Если объединить все это концептуально, будет сформирован мощный комплекс объектов, который привлечет большой поток туристов для отдыха, оздоровления и погружения в историю Режа»,— пояснил господин Чепчугов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чепчугов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Чепчугов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мэр добавил, что в ближайшее время на территории карьера в Липовском геологическим парке планируют разместить глэмпинги и палаточный лагерь для отдыха детей, в подводной части объекта — локации для участников дайвинг-клуба. «Это единственный водоем в Свердловской области, где по санитарным нормам можно безопасно купаться»,— отметил глава Режа.

Евгений Чепчугов заверил, что в связи с развитие кластера в округе «сразу начнет подтягиваться городской музей, проводиться больше экскурсий по городу и предприятиям, создаваться гостиничный фонд, которого катастрофически не хватает».

Господин Чепчугов вступил в должность главы Режа в ноябре 2025 года после четырех попыток депутатов местной думы собрать кворум для рассмотрения вопроса об избрании мэра. Позже градоначальник заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и призвал объединить усилия над городскими проектами в сфере туризма, по строительству студенческого кампуса и созданию эффективной системы теплоснабжения.

Подробнее о видении развития Режа — в интервью Евгения Чепчугова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев