В Сочи вечером 1 марта военные отражают атаку БПЛА

В Сочи средства противоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

По данным на 19.14 по московскому времени, все службы приведены в состояние максимальной готовности. В городе работает оперштаб. Глава курорта попросил сочинцев и гостей города соблюдать меры безопасности и по возможности находиться в укрытиях.

Ранее в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов были введены ограничения на полеты. По данным на 18:00, на прилет и вылет задерживались более 40 авиарейсов.

По данным Минобороны, в воскресенье 1 марта, в период с 14.00 до 17.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 34 беспилотника – над акваторией Черного моря, 24 – над территорией Крыма, 11 – в небе над Краснодарским краем, пять – над акваторией Азовского моря.

Андрей Николаев