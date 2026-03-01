В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов

В аэропорту Сочи, по данным на 18:00, на прилет и вылет задерживаются более 40 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На вылет задерживаются около 18 рейсов. Они направляются в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Стамбул, Нижний Новгород, Ереван, Тюмень и Санкт-Петербург.

На прилет задержаны 25 рейсов из Батуми, Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Еревана, Назрани, Астрахани, Антальи, Казани, Самары, Москвы, Челябинска, Сургута и Стамбула. Восемь рейсов из Тель-Авива, Тбилиси, Москвы, Абу-Даби, Дубая и Санкт-Петербурга отменены.

Алина Зорина