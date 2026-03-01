Президент Кипра: остров не является целью иранских ударов

Президент Кипра Никос Христодулидис сообщил, что, как заверил его премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Кипр не является целью иранских ударов. Господин Христодулидис написал об этом в X.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хейли заявил, что Иран запустил две ракеты в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. При этом он выразил уверенность, что они не были нацелены непосредственно на эти базы, назвав произошедшее свидетельством неизбирательного характера ответных действий Тегерана.

«Премьер-министр Кир Стармер позвонил по поводу текущих событий в регионе. Он четко и недвусмысленно подтвердил, что Кипр не является целью»,— написал теперь господин Христодулидис. Министр обороны Кипра Василис Палмас ранее вообще отрицал информацию о запуске иранских ракет в сторону Кипра и их перехвате.

Яна Рождественская