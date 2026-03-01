Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где находятся британские военные

Министр обороны Великобритании Джон Хейли сообщил, что Иран запустил две ракеты в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. При этом он выразил уверенность, что они не были нацелены непосредственно на объекты Соединенного Королевства, назвав произошедшее свидетельством неизбирательного характера ответных действий Тегерана, передает Independent.

Господин Хейли отметил, что около 300 британских военнослужащих находились в непосредственной близости от целей ударов в Бахрейне. По его словам, некоторые из них оказались всего в нескольких сотнях метров от мест попадания ракет.

Министр призвал Иран прекратить ракетные обстрелы, отказаться от «неконтролируемых неизбирательных атак» и свернуть свои оружейные программы. Он подчеркнул, что иранский режим представляет угрозу, и ему ни в коем случае нельзя позволить обзавестись ядерным оружием. Господин Хейли воздержался от прямой оценки законности действий США и Израиля, заявив, что это вопрос к руководствам стран.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся еще неделю. Ответные удары Ирана нанесены по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.