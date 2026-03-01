Иранский фрегат «Джамаран» тонет после удара США

Американские военные поразили фрегат иранских ВМС «Джамаран». Сейчас корабль тонет, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«В настоящее время корабль тонет на дне Оманского залива у пирса в Чах-Бахаре. Как заявлял президент, военнослужащие иранских вооруженных сил, Корпуса стражей исламской революции и полиции "должны сложить оружие". Покиньте корабль»,— следует из сообщения. Как утверждают в СЕНТКОМ, иранский эсминец поразили в начале операции «Эпическая фрость».

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму, а Тегеран нанес удары по Израилю и американским базам в регионе. Корпус стражей Исламской революции утверждает, что ударил по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами.