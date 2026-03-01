Силы ПВО сбили за три часа над Россией более 80 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны с 14.00 до 17.00 мск уничтожили 84 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 34 БПЛА над акваторией Черного моря, 24 — над территорией Крыма, 11 — над Краснодарским краем, семь — над Белгородской областью, пять — над Азовским морем, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 220 беспилотников ВСУ. Также было перехвачено девять управляемых авиационных бомб ВСУ и четыре реактивных снаряда американских систем залпового огня HIMARS.