Минобороны РФ сообщило об уничтожении 220 беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 220 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве отчитались о ликвидации девяти управляемых авиационных бомб ВСУ и четырех реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS.

Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших при налете БПЛА на регион. В области продолжают ремонтировать поврежденную при обстрелах ВСУ энергетическую инфраструктуру, из-за чего у жителей периодически пропадает электричество.

