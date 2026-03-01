Космонавт из Ставрополя станет специалистом американской миссии Crew-13

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников из Ставрополя включен в основной состав экипажа американского корабля Crew Dragon для миссии Crew-13, запуск которой намечен на вторую половину 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

По информации ведомства, Тетерятников будет выполнять обязанности специалиста миссии. Межведомственная комиссия также назначила космонавта Арутюна Кивиряна в резервный экипаж Crew-13.

Crew Dragon — многоразовый пилотируемый корабль американской компании SpaceX Илона Маска, созданный для доставки астронавтов и грузов на МКС. Аппарат призван вернуть США независимость в транспортировке экипажей к орбитальной станции без использования российских кораблей «Союз».

В феврале прошлого года корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым на борту состыковался с Международной космической станцией. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Валентина Любашенко