Ставропольские вузы вошли в рейтинг СКФО-2026

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 35 лучших университетов Северо-Кавказского федерального округа. В него вошли три высших учебных заведения из Ставропольского края.

Согласно размещенной информации, второе место занял Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России. Пятую позицию получил Пятигорский государственный университет. Девятое место досталось Ессентукскому институту управления, бизнеса и права.

Эксперты оценивали вузы по трем направлениям: образование, наука и общественная деятельность.

Валентина Любашенко